Yeni bisiklet yolunun ilk etabı ihaleye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Sapanca Gölü kıyılarına ulaşacak yeni yürüyüş ve bisiklet yolu projesinin Mithatpaşa Vagon Park'a ulaşan 10 kilometrelik kısmı hazır. 13 Aralık Perşembe günü ihaleye çıkılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Sapanca Gölü'ne ulaşacak yeni yürüyüş ve bisiklet yollarının ilk etabı için 13 Aralık Perşembe günü ihaleye çıkacaklarını duyurdu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun müjdesini paylaştığı, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer alacağı projenin ilk etabı Ayçiçeği Vadisi ile Mithatpaşa Vagon Park arasını kapsıyor. Projenin ihalesi saat 11.30'da Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın müjdesini paylaştığı ve bisikletli ulaşımı yaygınlaştıracak yeni bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Sapanca Gölü'ne ulaşacak yeni yürüyüş ve bisiklet yollarının ilk etabı olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Mithatpaşa Vagon Park arasını kapsayan 10 kilometrelik kısım için 13 Aralık Perşembe günü ihaleye çıkıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Karamehmetoğlu, “Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, hemşehrilerimizin farklı aktiviteler ile spor yapabileceği alanlar oluşturma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize kazandıracağımız 18 kilometrelik bisiklet yolu ağı ile toplam bisiklet yolumuz 39 kilometreye çıkacak. Ayrıca 2020 yılında gerçekleşecek olan Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Sağlıklı ulaşım ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması adına çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.