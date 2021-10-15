Yeni dönem başladı öğrenciler sahaya indi

Hendek MYO İç Mekan Tasarımı Bölümü'nden 40 öğrenci Türkiye'de mobilya sektörünün önemli merkezlerinden İnegöl'de teknik bir gezi gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, yeniden yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte sektör ziyaretlerine başladı. Hendek Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü'nden 40 öğrenci İnegöl Mobilya Fuarı'nı, bölümün akademisyenleri Öğr. Gör. Sezgin Bıçak ve Öğr. Gör. Ahmet Şen ile birlikte gezdi. Öğrenciler hem hocalarından hem firma yetkililerinden uygulamalar ve projeler hakkında bilgi alarak mesleki anlamda deneyim elde etti.

Fuarın ardından ise 365 gün fuar konsepti ile yola çıkan ve Türkiye'nin mobilya ihracatının yüzde 70'ini karşılayan ülkenin en büyük mobilya alışveriş merkezi ‘Mobiliyum' ziyaret edildi. Hendek MYO'dan yapılan açıklamada teknik gezilerin ve ilgili sektörlerle iç içe çalışmaların devam edeceği ifade edildi.