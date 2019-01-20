Yeni hal kompleksi hizmet sunmaya başlıyor

Sakarya'nın yeni hal kompleksi 21 Ocak Pazartesi günü hizmete başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Hal Anonim Şirketi işbirliği ile Arifiye ilçesi Aşağıkirazca Mahallesi'nde hayata geçirilen Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksi hizmet sunmaya başlıyor. 21 Ocak Pazartesi günü Yeni Hal Kompleksi'nde esnafların hizmet sunmaya başlayacağını açıklayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, Büyükşehir-Esnaf işbirliği ile bir projeyi daha sonlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek resmi açılışının da kısa süre içerisinde yapılacağını ifade etti.

Başkan Zeki Toçoğlu, “Arifiye Aşağıkirazca'da örnek bir çalışmaya imza attık. 96 bin metrekarelik alan üzerinde 80 dükkanın yer aldığı tesisimizi tamamladık. Esnaflarımız 21 Ocak Pazartesi günü itibariyle hizmetlerini Yeni Hal Kompleksi'nde sürdürecek. Bölgenin en büyük hali olma özelliği taşıyan projemiz sadece şehrimize değil, bölge şehirlerin de uğrak noktası olacak. Hayırlı olsun. Rabbim esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar nasip etsin. Projemizi Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçirdik. Coğrafi konumu, ulaşım akslarına yakınlığı Yeni Hal Kompleksi'ni cazip kılıyor. Böylelikle müşteri potansiyeli de ciddi anlamda artacaktır. Dolayısıyla şehrimiz tarımına, çiftçisine, üreticisine de büyük bir katkı sunmuş olduk” dedi.

Sakarya Hal Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çuhadar ise, “Büyükşehir Belediyemiz ile bölgenin en modern halini inşa ettik. İnşallah 21 Ocak Pazartesi günü yeni halde satışlarımız başlıyor. Hal Kompleksimiz ülkemiz tarım politikalarına katkı verecektir. Yeni hal hem üretici hem de esnaflarımız açısından çalışma şartları itibariyle insan odaklı bir yaklaşımla inşa edildi. Çalışma standartları tüm tarafların memnuniyeti esas alarak düzenlendi. İnşallah yeni hal ile esnaflarımız kazanacak, Sakarya'ya güç katacak. Sakaryamıza hayırlı olsun” diye konuştu.