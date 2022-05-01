İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yeni İl Müdürü İnanç Sakaryaspor'un şampiyonluğunu kutladı

Sakarya’ya yeni atanan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 2021-2022 TFF 2.

Sakarya'ya yeni atanan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 2021-2022 TFF 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor'u sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tebrik etti.


Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'u sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tebrik etti. Müdür İnanç yaptığı paylaşımda, “TFF 1. Lige yükselen Sakaryasporumuzu yürekten kutluyor, Süper Lig yolunda da başarılar diliyorum. Başta Sakaryaspor taraftarları (Tatangalar) olmak üzere sürece katkı sunan herkesin emeklerine sağlık” ifadelerine yer verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.