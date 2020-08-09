İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete başlıyor

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği 9 Ağustos 2020 saat 24.

00 itibariyle SAÜEAH Merkez Kampüsünde yapımı tamamlanan yeni binasında hizmet vermeye başlıyor.


SAÜEAH Merkez Kampüsü yanında inşa edilen 48 bin 390 metrekarelik kapalı alana sahip 370 yatak kapasiteli yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde taşınma çalışmalarını inceleyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Azizi Öğütlü, saat 24.00 itibariyle kadın doğum ve çocuk hastalıkları için acil servis hizmetlerinin artık yeni binada verilmeye başlanacağını söyledi.


Çalışmalarla ilgili hastane yöneticileri ve teknik ekipten bilgi alan Öğütlü, Donatım semtinde bulunan eski binanın boşaltılarak taşınma işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlandığını dile getirdi. Poliklinik hizmetlerinin de 10 Ağustos 2020 saat 09.00 itibariyle yeni binada verilmeye başlanacağını belirten Öğütlü, eski binada serviste tedavi gören hastaların yeni binaya taşınmaya başlandığını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.