Yeni köprü ve duble yol için çalışmalar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Yenikent'ten Serdivan'a geçişleri sağlayacak araç köprüsü ve duble yol çalışmalarının başladığını duyurdu.

25 metre uzunluğa 18 metre genişliğe sahip olan yeni köprü ve duble yol ile geçişler daha kolay hale gelecek. Başkan Ekrem Yüce, Sebahattin Zaim Bulvarına yeni yapılacak olan ve Hasır Sokak ile bağlanacak çark deresi üzerine inşa edilecek köprünün çalışmalarının başladığını duyurdu.

Çalışmalara ilişkin bilgiler veren Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimizin ulaşım ağını güçlendirmek adına gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve istekler doğrultusunda ilerleyerek yeni ve modern görünümlü yollarımızı şehrimize kazandırıyoruz. Yeni yatırımlarla Sakarya'nın ulaşım geleceğini garanti altına alacağız. Yazlık Kavşağında zaman zaman yaşanan araç yoğunluğunu Çark Deresi üzerine inşa edeceğimiz köprü ve ardından Süleyman Binek Caddesine bağlantıyı sağlayacak duble yol çalışması ile çözüme kavuşturmuş olacağız. 25 metre uzunluğa 18 metre genişliğe sahip köprümüzün öngerme kirişli tek açıklıklı 80 adet fore kazıkla zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı” dedi.