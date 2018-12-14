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Yeni Mahalle'de parke çalışmalar hızlandı

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başlattığı parke çalışmalarına hız verdi.


Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5001, 5012 ve 2022 numaralı sokaklarda alt yapı çalışmalarının bitmesiyle planlanan yollar ve aynı zamanda kaldırımlarda parke çalışmalarıyla yenileniyor. 3 bin 171 metrekare parke taşı kullanıldıüı çalışmalar hakkında bilgi veren Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Hava şartlarının elverişli olduğu sürece çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yeni açtığımız parsel yollarını tasfiye edip malzeme serimi ile zemini güçlendiriyoruz. Alt yapı çalışmalarımızın bitimiyle sokağın yapısına göre sıcak asfalt ya da parke taşı örmekteyiz. Ayrıca kış ayları için hazır bulunan ekiplerimiz olası bir durumda her türlü müdahale için hazır beklemede” dediler.

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