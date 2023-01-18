Yeni Serdivan Kavşağı tamamlanarak hizmete açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Çark Caddesi'ndeki çalışması sonunda yolu tek şeride düşüreceği için alternatif olarak açtığı Yeni Serdivan Kavşağı'nı süratle tamamlayarak hizmete aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını sosyal dokuyu güçlendirmeye yönelik yeni revizelerle güçlendiriyor. Bu çerçevede Çark Caddesi'nin kapalı yürüyüş alanı mesafesini uzatmak ve kent merkezinde ferah bir sosyal alan kazandırmak için başlatılan çalışmaya hız verildi.

Fen İşleri Dairesi ve Yol Bakım Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, caddenin trafiğe açık olan bölgesinde (Dr. Nuri Bayar Ortaokulu geçişi) Serdivan'a gidiş yönüne yürüyüş ve bisiklet yolu inşa ediyor. Düzenlemenin ilerleyen bölümünde ise merkez istikametine farklı bir mimarı görüntüye sahip yeni bir yürüyüş yolu yapılacak. İşlemler bittiğinde Çark Caddesi'nin eski stadyuma kadar olan trafiğe açık bölümü yalnızca Adapazarı'na geliş yönünde trafik akışı sağlayacak. Serdivan'a gidiş istikameti ise 192. Sokak (Askeriye arkası) üzerinden sağlanacak. Bu sokağın Millet Bahçesi noktasındaki kesişimi yeni bir Serdivan Kavşağı olarak hazırlandı.

Caddenin belirtilen istikametteki trafik akış, Farabi Caddesi (Millet Bahçesi geçişi) üzerinden yeniden Serdivan'a bağlanacak. Bu noktada projelendirilen Yeni Serdivan Kavşağı'nda ise çalışmalar tamamlandı. Sinyalizasyon direkleri montajlandı, geçiş levhaları yerleştirildi ve elektronik ‘bas-geç' sistemi de devreye alındı. Yol, son olarak Trafik Müdürlüğü ekiplerinin çizgi ve yaya geçidi boyama işleminden sonra hizmete alındı. Dr. Nuri Bayar Ortaokulu ile Millet Bahçesi arasındaki düzenleme çalışmalarının süratle bitirilmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında vatandaşlar Çark Caddesi'nin trafiğe kapalı alanından Millet Bahçesi'en kadar olan bölümde rahatlıkla yürüyüş yaparak vakit geçirebilecek. Bisiklet Şehri unvanına yakışır bir uygulamayla kent merkezindeki bisiklet sürüş güvenliği ile konforu artırılmış olacak.