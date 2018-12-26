‘Yeni ufuk: Otomotiv İmalat Sanayi' projenin açılış toplantısı gerçekleşti

İmalat Sanayine yönelik mesleki eğitim geliştirilmesi mali destek programı kapsamında ‘Yeni ufuk: Otomotiv İmalat Sanayi' projesi açılış toplantısı gerçekleşti.

Şehir merkezinde bir otelde gerçekleşen toplantıya Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve davetliler katıldı. Projeyi tanıtan kısa bir video ile başlayan program daha sonra konuşmalarla devam etti.

“Öğrencilerimize balık vermiş olmuyoruz, balık tutmayı öğretmiş olacağız”

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü toplantıda yaptığı konuşmada, “Sanayi şehri olması sebebiyle özellikle sektör temsilcilerimizden ihtiyaç hissettikleri ana elemanı yetiştirme noktasında bizden talepleri vardı. Sakarya'da ihtiyaç hissedilen bölüm alan ve dallarımız mevcut. Sadece iki alanda sıkıntı gözüküyor. Birincisi alan dalları çok fazla okullara yayılmış olmasıdır. Bir okulumuzda 7-8 alan dal olduğu zaman sıkıntı çıkıyor. İlimizde alan ve dalların birleştirilmesi ve okullarda 3-4 bölüm üzerinden yürütülmesi noktasında bir çalışmamız başladı. İnşallah nisan ayındaki İl istihdam kurul kararında onaylattığımızda sektör temsilcilerimizin muhatap olacağı okullarımızı netleştirmiş olacağız. Buda iş birliğini arttırma noktasında önemli katkı sağlayacak. İkinci en önemli problemimiz öğrencilerimiz mesleki ve teknik Anadolu liselerine geldiklerinde iş garantisini görmek istiyor. Bir çok okulumuzda öğrencilerimizin yarısı mezun olduğu okula alan dala işe girmiş geri kalanı mezun olduğu alan dışında işlere yerleşmişler. Biz Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bütün ekip arkadaşlarımızla sektörün ihtiyaç hissettiği insan kaynağı sağlama noktasında iş birliği içerisinde olarak yetiştirmek için hazırız. Çünkü değişen ve gelişen teknoloji ile beraber ihtiyaçlar ve arz talepler de değişiyor. Bu süreçte çocuklarımız adapte edebilmemiz lazım. Bizim öğrencilerimize burslar veriniz. Bizim öğrencilerimizin üretmesini istediğiniz ürünün veya bir parçasının yetiştirme fırsatı verin. Öğrencilerimiz o ürünü yapsınlar. Yaptıkları ürün doğrultusunda kazandıkları gelirle ben bu işte duayen olabilirim, bu işi başarabilirim hissini yaşasınlar. Biz bu vesile ile öğrencilerimize balık vermiş olmuyoruz, balık tutmayı öğretmiş olacağız” dedi.

“Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise yaptığı açıklamada, “Kalkınma en büyük hedeflerdendir. Kalkınmanın vazgeçilmezi üretim yapmaktır. Üretim için sanayi gerekiyor. Sanayinin en önemli ihtiyacı eleman ihtiyacıdır. Bu olayın paydaşları olan okullarımız ve sanayi ortak bir gayede birleşir, projeleri birlikte yürütürler ise ihtiyaç duyulan elemanı yetiştirmede en iyisini yapma gayretimiz olur. Bu projede bunu görüyoruz. Okullarımız sanayinin ihtiyaç duyduğu elemanı okul başından itibaren değerlendirerek onların isteğine uygun planlarlarsa her şey bir arada gerçekleşmiş olur. Her husus birbirine bağlı olarak erişmiş olacak. Eleman sanayimizi destekleyecek, sanayi üretimi arttıracak, üretim kalkınma hedefimizde bize yardımcı olacak. Bu zor coğrafyada güçlü olmanın yolu buralardan geçiyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.