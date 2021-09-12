Yenilenen altyapı sonrasında sıra sıcak asfaltta

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler İlçesi Söğüt Caddesi'nde başlattığı dönüşüm çalışmalarında sıcak asfalt hazırlıklarına başladı. Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından bin 500 metrelik güzergâhta 3 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif noktalarında gerçekleştirdiği dönüşüm çalışmalarına Erenler ilçesinde devam ediyor. Daha önce SASKİ marifetiyle tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfalt söküm işleminin başladığı Söğüt Caddesi'nde bin 500 metrelik güzergah yeni yüzüne kavuşuyor. Gerçekleştirilen asfalt söküm işlemlerinin hemen ardından başlatılacak olan asfalt çalışmaları sonrasında 3 bin 500 ton sıcak asfalt güzergâh ile buluşturulacak.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Daha önce altyapı çalışmalarını tamamladığımız güzergahta sıra asfalt yenileme işlemine geldi. Bu kapsamda çalışma alanında ekiplerimiz asfalt söküm işlemlerine başladı. Yapılan asfalt söküm işleminin ardından bin 500 metrelik güzergahta toplam 3 bin 500 ton sıcak asfaltın serim işlemi gerçekleştirilecek. Planlanan program dâhilinde şehrin çeşitli noktalarından yenileme ve dönüşüm çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.