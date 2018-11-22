Yenilenen güzergahlara yeni duraklar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla yenilenen caddeler, modern duraklarla buluşuyor.

Şehrin dokusuna zenginlik katacak yeni durakların montajlarına başlatıklarını ifade eden Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, 360 yeni durağı caddelere montajlayacaklarını belirtti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganı ile başlatılan kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmaları devam ediyor. Yeni yüzlerine kavuşturulan caddelerimize şehrin dokusunu zenginleştirecek, kullanım kolaylığı sağlayacak, göz estetiğine uygun modern duraklarımızın montajlarına başladık. Toplam 360 adet montaj gerçekleştireceğiz. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak yolculuklara konfor katacağız. Hayırlı olsun” dedi.