‘Yerden Göğe EkoBilim' projesinde sona gelindi

SUBÜ'nün de ortaklarından olduğu ‘Yerden Göğe EkoBilim' projesi ile öğretmenlerin ekolojik okuryazarlıklarının artırılması ve doğa eğitiminde farklı yöntem ve stratejileri kullanabilmeleri hedefleniyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin de (SUBÜ) ortak olduğu ‘Yerden Göğe EkoBilim' isimli projenin ekibi, SUBÜ Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile bir araya geldi. Sarıbıyık proje ekibine bilim ve teknoloji alanında öne çıkan gelişmeler ve bu doğrultuda üniversite olarak yaptıkları Ar-Ge ve proje çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Ekip daha sonra Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAZEM), Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ve SUBÜ Stüdyoları'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından hazırlanan ve BİLSEM öğretmeni Zeliyha Çelik tarafından yürütülen ‘Yerden Göğe EkoBilim' projesinde katılımcı olarak seçilen ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 24 öğretmen yer alıyor. Öğretmenlere doğayı nasıl bir laboratuvar gibi kullanabilecekleri ve doğadaki karmaşık ilişkileri bilimsel bir yaklaşımla fark ederek bunları kendi öğretim süreçlerine nasıl entegre edebileceklerine yönelik teorik ve saha eğitimleri veriliyor. Proje ile öğretmenlerin ekoloji okuryazarlıklarını artırması, çevrelerindeki ekosistemleri disiplinler arası bir bakışla görmeleri, öğrencilere yönelik doğa eğitiminde farklı yöntem ve stratejileri kullanma becerilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırma faaliyetleri ile ekoloji okuryazarlığı alanında sürdürülebilir ve çoğaltıcı bir etki oluşturması bekleniyor.

Proje ortakları arasında SUBÜ'nün yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yer alıyor. Proje uzmanları arasında ise SUBÜ Sakarya Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAKUM) Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Alper Cantimer de bulunuyor.