YERELSEN 5.Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşti

Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı. Kocaeli'de gerçekleştirilen kurulda Başkan Toçoğlu'nun yanı sıra, MARKA Genel Sekreteri ve YERELSEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Çöpoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, ilçe belediye başkanları, YERELSEN üyeleri ve basın mensupları katıldı. 5. Olağan Genel Kurulun ardından Başkan Zeki Toçoğlu, yeniden YERELSEN Genel Başkanlığı'na seçildi.

YERELSEN 5. Olağan Genel Kuruluna katılan Başkan Zeki Toçoğlu, “YERELSEN olarak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde kamu işverenleri sendikası alanında referans alınacak bir kurum haline geldik. Bugün YERELSEN kanaati dinlenen, danışmanlık alanında kendisine başvurulan kurumsal bir markadır. Bizi başarılı kılan samimiyetimiz ve gayretimizdir. Tüm faaliyetlerde her zaman yanımızda olan, doğru yaptığımız her işte bize sonsuz destek veren tüm üyelerilerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, “Kongremizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. YERELSEN kurulduğu günden bu yana çalışanlara ve her konuya değinen bir kurum oldu. YERELSEN'in bugünlere gelişinde katkı sağlayan yöneticilere çok teşekkür ediyorum. TÜRK-İŞ olarak bayrağımız ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne her zaman sahip çıktık. Bu zor günlerimizde ülke olarak bir ve beraber olmak zorundayız. TÜRK-İŞ bu ülke için mücadele eden bir kurumdur. Önceliğimiz ülkemizin birliği ve bütünlüğüdür” diye konuştu.

YERELSEN'in bir marka haline geleceğini belirten Toçoğlu, “13 yıldır profesyonelce yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bugün kamu işverenleri sendikası alanında referans alınacak bir kurum haline geldik. Bugün YERELSEN kanaati dinlenen, danışmanlık alanında kendisine başvurulan kurumsal bir marka durumuna gelmiştir. YERELSEN bugün bir marka ise, bu, yaptığımız tüm faaliyetlerde her zaman arkamızda duran, doğru yaptığımız her işte bize sonsuz destek veren siz değerli üyelerimizin ve Belediye Başkanlarımızın sayesindedir. Buradan bu sürece samimi gayretleri ile katkıda bulunan üyelerimize, Belediye Başkanlarımıza ve sendika çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreç aynı samimiyet ve gayretle yoluna devam edecektir” şeklinde konuştu.