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'Yerinde Tarih Atölyesi' öğrencileri tarihe tanıklık ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) ‘Yerinde Tarih Atölyesi’ 3.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) ‘Yerinde Tarih Atölyesi' 3. hafta programlarını tamamladı.


Gerçekleştirilen programda Adapazarı'nın tarihi ve kültürel mirasları işlendi. Tozlu Camii, Orta Camii, Ağa Camii, Orhan Camii, Türk Ticaret Bankası ve Uzun Çarşı'nın tarihi geçmişini, sosyal ve kültürel önemi derse katılan öğrencilere aktarıldı. Derse katılım sağlayan öğrenciler Sakarya'nın fethini tamamlayan Orhan Gazi ve onun tarafından yapıldığı tahmin edilen Büyük Esence'deki tarihi Orhan Camii'ni yerinde gördüler. Yerinde Tarih Atölyesi'ne minik gezginlerin ilgisi yoğun olurken; yapılan açıklamada yeni tarihi gezilerin öğrencilerin istifadesine sunulacağını ifade edildi.

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