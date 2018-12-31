Yılbaşı hindileri tezgahtaki yerini aldı

Sakarya'da yeni yıl için özenle yetiştirilen hindiler tezgahlardaki yerini aldı. Üretici Hasan Saka hindi etinin kilosunun fiyatı 18 TL ile 25 TL arasında değiştiğini belirtti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindiler yılbaşı öncesi tezgahtaki yerini aldı. Köylerde tamamen organik olarak yetiştirdikleri hindilere yılbaşı için vatandaşın ilgisi yoğun olduğu gözlendi. Tezgahlarda yerini alan fiyatların 18 TL ile 25 TL arasında değiştiği belirtildi.

"Senede bir kere olan bir şey bu”

Hindi üreticisi Sezgin Günay yaptığı açıklamada, “Hindi eti en az 6-7 ayda yetişen bir hayvandır. Kolesterol bakımından öbür etlere göre sıfırdır. Doktorların tavsiyesine göre 3 ayda bir insanların hindi tüketmesi gerektiğini söylüyorlar. Biz üretici olarak da üretmekte zorlanıyoruz. Maliyetler yüksek olmasından dolayı üretim olmuyor. Bu konuda yem üretimini ama devlet ama bir şekilde düşük seviyelere çekmemiş lazım. Kandıra hindisi Türkiye'de tektir. Bir hanenin senede 3-4 kilogram hindi eti tadımlık bile olsa yemesi lazım. Bu sene üreticiye talep karşılığı yapamadık. Müşteri az olmasına rağmen ilgisi iyi. Senede bir kere olan bir şey bu” dedi.

“Tüketici için fiyatlar normal”

Müşteri olarak hindi alan Mustafa Kemal Cerrahoğlu yaptığı açıklamada, “Hindilerin doğal ortamda yetiştiği, yetişme süresinin 7-8 ay olduğu için bunu tercih ediyoruz. Çiftliklerde her mevsim hindiler var ama doğal yetişen hindi olduğu için tercih ediyoruz. Bu aylarda da yemeği düşünüyoruz. Fiyatlar günümüzün şartlarına bakıldığında fiyatlar normal seviyededir. Ama tüketici daha ucuz olmasını ister. Ama üreticiyi de düşünmek gerekiyor” diye konuştu.

“Sakarya halkının hindiye ilgisi güzel”

Tavuk ürünleri satıcısı Hasan Saka ise yaptığı açıklama, “Türk insanı tavuk yemeğe 1984 yılında başladı ama hindi eti yemeği hala keşfedemedi. Hindiye sıcak bakamıyorlar. Hindi etini piratik pişirme yöntemlerini bilmiyorlar. Sofralarımızda hindi geri planda kalıyor. Hindi eti fiyatları normal. Organik şartlarda yetişen köy hindisinin lezzeti tadı bambaşka ama birazda ekonomik durum değerlendirmesi yapmak lazım. Sakarya halkının hindiye ilgisi güzel. Kandıra köy hindisini biliyorlar. Geçen sene 20 TL'ye satılan hindi bu yıl 25 TL satıyoruz. Çiftlik hindisinin kilogramı 18 TL'dir” ifadelerini kullandı.