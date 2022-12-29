Yılbaşında Sakarya'da kuş uçmayacak: 2 bin 5 polis sahada

Yılbaşı gecesi huzur ve güvenliği sağlamak adına harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 bin 5 personel şehirde adeta kuş uçurtmayacak.

Yılbaşına sayılı günler kala huzur ve güven ortamını sağlamak için denetimleri sıklaştıran Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi içinde tedbirleri arttırdı. Bu çerçevede şehir genelinde asayiş ve trafik tedbirlerini arttıran ekipler, sorumluluk bölgelerinde yılbaşı gecesi 2 bin 5 personelle güven ve huzuru sağlamak için görev yapacak.