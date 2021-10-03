Yılmaz Vural: “Futbol hiçbir zaman 22 kişinin top peşinde koştuğu bir olay değildir”

Sevenleriyle ‘İnadım İnat' isimli kitabının imza günü vesilesiyle bir araya gelen tecrübeli antrenör Vural, “Futbol hiçbir zaman 22 kişinin top peşinde koştuğu bir olay değildir. Futbol, sosyal yönleriyle insanları ortak paydalar etrafında buluşturan önemli bir spordur” dedi.

Adapazarı Belediyesi Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ünlü antrenör Yılmaz Vural, sevenleri ile buluştu. Spiker Erdoğan Arıkan'ın da katıldığı program öncesinde misafirlerle buluşan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Kültür sanat etkinliklerimizi hepimiz çok özledik. Vakit kaybetmeden, salgın önlemleriyle birbirinden güzel etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Yılmaz Vural hocamızın teşrifinden de çok mutlu olduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Futbol birleştirmeli

Söyleşide değerlendirmelerde bulunan ve futbolun birleştirici bir güç olduğunu belirten Vural, “Futbol hiçbir zaman 22 kişinin top peşinde koştuğu bir olay değildir. Futbol, sosyal yönleriyle insanları ortak paydalar etrafında buluşturan önemli bir spordur. Türkiye'de insanların futbola olan tutkusunu hepimiz iyi biliyoruz, bu tutku bizleri ayrıştırmamalı aksine birliğe ve beraberliğe davet etmelidir” şeklinde konuştu.

Spor alanında önemli yatırımlar gerçekleşti

Son 20 yılda spora önemli yatırımlar gerçekleştiğini vurgulayan Vural, “Oldukça güzel spor tesisleri inşa edildi. Avrupa'nın en iyi statları arasında gösterilecek statlarımız var. Bunca imkan varken kendi gençlerimizi de spora, futbola kazandırmalıyız. Yabancı oyuncu konusunda bir tutarlılık olmalı, öz kaynaklarını tanıyan ve bunları kazanıma dönüştüren bir sistem inşa etmeliyiz. Bu ülkemiz futbolu adına en büyük yatırım olacaktır” ifadelerini kullandı. Söyleşi, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel'in, Yılmaz Vural'a kara kalem ile çizilmiş bir portresini takdim etmesiyle sona erdi.

İlk haftanın son etkinliği Çocuk Sineması oldu

Adapazarı Belediyesi Ekim Kültür Sanat takviminde ilk haftanın son etkinliği Çocuk Sineması oldu. Orhangazi Kültür Merkezi'nde gösterime sunulan “Hadi Gidelim” isimli sinema filmi, çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Başkan Mutlu Işıksu, film gösterimine aileleriyle birlikte katılan çocuklarla sohbet ederek, Ekim Kültür Sanat takviminde çocuklar için birçok etkinliğin yer aldığını ve bu etkinliklere gösterilen ilgiden mutluluk duyduklarını belirterek, tüm Adapazarılıları kültür sanat etkinliklerine davet etti.