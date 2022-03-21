Yiyecek bulamayan kurtlar kent merkezine indi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yoğun kar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar geldi. Yemek arayışında olan hayvanlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Etkili olan kar yağışından yaban hayatı da etkilendi. Bu doğrultuda Kayabaşı Mahallesi'nde kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan iki kurt, yerleşim yerlerine kadar geldi. Mahalle içinde dolaşarak yiyecek arayan iki kurt, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreyi metreyi bulduğu bölgedeki görüntülerde yiyecek arayan kurtların, evlerin bulunduğu yere kadar geldiği görülüyor.