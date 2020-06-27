YKS heyecanı, aileler okul kapılarına doluşunca tehlikeye dönüştü

Sakarya'da binlerce öğrenci bir ilki yaşayarak pandemi tedbirleri kapsamında sınava alınırken Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu sona erdi. İlk oturumun sona ermesi ardından öğrencilerini karşılayan veliler adeta korona virüsü unutarak sosyal mesafe kurallarını hiçe saydılar.

Dünya'da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince Sakarya'da binlerce öğrenci bir ilki yaşayarak pandemi tedbirleri kapsamında sınava alındı. Üniversite adayları, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Bu yıl öğrenciler sınava girerken korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu. 2 oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu sona ermesi ardından çocuklarını bekleyen veliler korona virüsü unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı. Öğrencilerin sınav salonlarında velilerin ise dışarıda ter döktüğü 2 oturumlu sınavın ilk oturumunun bitmesinin ardından gözler yarınki ikinci oturuma çevrildi.

Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Öte yandan, sınava öğrencilerini getiren veliler yayımlanan genelgenin dışına çıkarak birden fazla kişiyle sınava geldi. Sınav sonrasında ise velilerin oluşturduğu kalabalık korona virüsü unutturdu. Sınava toplu taşıma araçları ile gelen öğrenciler ise sınav sonrasında tekrardan toplu taşıma araçlarına yöneldi. Durumu fırsat bilen dolmuşçular ise sosyal mesafeyi hiçe sayarak dolmuşlarını hınca hınç doldurarak yolcu aldı.