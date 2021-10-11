YÖKAK'ın SUBÜ değerlendirmesi: Genç ve dinamik bir üniversite

SUBÜ, YÖKAK ‘Kurumsal Dış Değerlendirme Programı' ardından ‘Değerlendirme Takımı' tarafından hazırlanan çıkış bildiriminde ‘genç ve dinamik' bir üniversite olarak tanımlandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne (SUBÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilen ‘Kurumsal Dış Değerlendirme Programı'nın çıkış bildirimi paylaşıldı. YÖKAK tarafından görevlendirilen ‘Değerlendirme Takımı'nın saha ziyareti neticesinde analiz edilen birçok boyut kısaca 7 maddelik bir çıkış bildirimi ile ifade edildi.

YÖKAK'ın bildirimine göre SUBÜ; çalışanların aidiyet duygusu yüksek, stratejik plan çalışmalarını yerine getirmiş, öğretim elemanlarının kendi aralarında ve öğrencileriyle güçlü bir iletişiminin olduğu, öğrencilerin ve çalışanların birim yöneticilerine kolaylıkla ulaşabildiği, dış paydaşlarla çok güçlü iş birliği olan, bölgeye özgü çözümler üretme motivasyonu yüksek olan, genç ve dinamik bir üniversite olarak tanımlandı. YÖKAK, saha ziyareti ve dış değerlendirme programının detaylı sonuçlarını ise hazırlayacağı ‘Kurumsal Geri Bildirim Raporu' ile SUBÜ'ye bildirecek.