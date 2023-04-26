Yol çizgi ve boyama çalışmaları başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından şehir genelinde trafik güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gayesiyle yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, yeni yapılan yollarda ve şehir genelinde yatay işaretleme çalışmaları, bisiklet yolları renklendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Havaların iyileşmesiyle birlikte yeni dönem çalışmalarını başlatan belediye, yaya geçişlerini güvenli hale getiriyor, caddeleri estetik bir görünüme kavuşturuyor.