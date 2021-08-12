Yol kenarına dökülen bozuk turşular mahallenin kabusu oldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yol kenarına dökülen bozuk turşular mahallenin kabusu olurken vatandaşlar turşuları dökenlere tepki gösterdi.

Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1139 sokakta meydana gelen olayda, sokakta yaşayan vatandaşlar güne ağır bir koku ile uyandı. İşlerine gitmek için sokağa çıkan bazı vatandaşlar yol kenarına dökülmüş bozuk turşuları gördü. Duruma tepki gösteren vatandaş yetkilileri arayarak bölgenin temizlenmesini istedi.