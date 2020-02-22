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Yol kenarındaki yaralı tilki yetkililere teslim edildi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir vatandaşın geçerken yol kenarında yaralı halde görüp durduğu tilki tedavi edilmesi için yetkililere teslim edildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir vatandaşın geçerken yol kenarında yaralı halde görüp durduğu tilki tedavi edilmesi için yetkililere teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Karasu yolu Kulaklı mevkisinde yaralı halde duran tilkiyi fark eden Osman Hamzaoğlu isimli vatandaş, tilkinin başında bir süre yetkilileri bekledi. Gelen yetkililerce alınan yaralı tilki tedavisi yapılmak üzere götürüldü.


Osman Hamzaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Orman Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri gelip tilkiyi aldılar. Sonrasında bize tilkinin tedavisinin veterinerler tarafından başlatıldığı ile ilgili görüntü attılar. Sanırım araç çarpmış, araç sürücülerinin yolda giderken daha dikkatli olmalarını öneririm'' dedi.

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