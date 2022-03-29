Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kafelerin bulunduğu sokak üzerinde ‘yol verme' sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada yumruklar havada uçuştu.

Olay, 27 Mart Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Sipahi Sokak üzerinde iki sürücü arasında ‘yol verme' sebebi ile tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırmaya başladı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.