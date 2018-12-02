İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı: 2 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.


Olay, Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi Şehit Aras Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgayı ayırmak için olay yerine gelen M.Ç. ile A.Ş.'yi ismi öğrenilemeyen şüpheli silahla bacaklarından vurarak yaraladı. Silah seslerinin duyulması üzerine yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahtan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan M.Ç. ile A.Ş. sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde boş kovan aradı. Polis ekipleri 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.