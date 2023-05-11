Yola inen yavru ayı cep telefonu ile görüntülendi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yola inen yavru ayı, vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Seyir halindeki otomobilden kaçan yavru ayı bir süre sonra yeşillik alana yöneldi.

Yavru bir ayı dün akşam saatlerinde Hendek ilçesi Bıçkıatik Mahallesi'nde yola indi. Bu esnada bölgede otomobili ile seyir halinde olan sürücü ve arkadaşı yavru ayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, yavru ayının seyir halindeki otomobilin önünde hızla koşması ve bir süre sonrada yeşillik alana yönelerek gözden kaybolduğu anlar yer aldı.