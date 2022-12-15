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Yolcu minibüsü ile panelvan kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yolcu minibüsü ile panelvan tipi aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yolcu minibüsü ile panelvan tipi aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Erenler ilçesi Hacıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacıoğlu Caddesi üzerinden Sakarbaba Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan B.C. idaresindeki 54 M 0111 plakalı Ford marka şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile İ.K. kontrolündeki 54 TF 833 plakalı Mitsubishi marka panelvan tipi araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yolcu minibüsü içerisinde bulunan A.Ö., M.Ö, H.K., N.Ç. ve A.Ç. isimli 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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