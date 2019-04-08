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Yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Sakarya TEM otoyolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.


Kaza, TEM otoyolu Akyazı Hendek gişeleri Ankara istikametine giden M.B.U. idaresindeki 78 BS 510 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında 5'i ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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