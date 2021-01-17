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Yolda kalan vatandaşların yardımına polis ekipleri koştu

Sakarya’da sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı sebebiyle yolda kalan vatandaşların yardımına polis ekipleri koştu.

Sakarya'da sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı sebebiyle yolda kalan vatandaşların yardımına polis ekipleri koştu.


Sakarya'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sabahın erken saatlerinde de şiddetini arttıran kar, kentin en işlek cadde ve sokaklarını beyaza bürüdü. Yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkan kar kalınlığı, şehir içi yollarda sürücülere zor anlar yaşattı. Birçok vatandaş ilerleyemeyince yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına ise polis ekipleri koştu. Sürücülerin zincir takmalarına ve yolda kalan araçları itip, güvenli bölgeye çekerek yardımcı olan ekipler, büyük takdir topladı.

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