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Yoldan çıkan patpat yağmursuyu kanalına düştü: 1 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan patpat yağmur kanalına düştü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan patpat yağmur kanalına düştü. Meydan gelen kazada patpat sürücüsü yaralandı.


Kaza, Adapazarı-Karasu D-650 Karayolu Adapazarı istikameti Darıçayırı mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinde gitmekte olan A.U. idaresindeki patpat sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yoldan çıkarak yağmursuyu kanalına düştü. Meydana gelen kazada patpat sürücüsü yaralanırken patpat kasasında bulunan iki kişi zarar görmedi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yarlıyı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrasında ise yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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