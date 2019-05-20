Yollara ‘Önce Yaya' görselleri çizildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri trafikte yaya önceliği farkındalığını arttırmak için şehrin muhtelif yerlerindeki yaya yollarına ‘Önce Yaya' görselleri çizildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Yeni yapılan çalışmayla şehrin muhtelif yerlerindeki ışıksız yaya yolları şeritlerine ‘Önce Yaya' görselleri çizilmeye başlandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye'de 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Yıl' ilan edilmesi ile birlikte trafikte yaya önceliğinde farkındalığı artırmak ve yaya önceliğine dikkat çekmek adına Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından şehrin muhtelif yerlerindeki yaya yollarına 'Önce Yaya' görsellerini çizmeye başladık. ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla yaptığımız her projeyle vatandaşlarımızın geçişleri daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde sağlamaya çalışacağız” ifadelerine yer verildi.