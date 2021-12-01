Yolun karşısına geçmek isterken kendini bir anda yerde buldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa hafif ticari aracın çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Orta Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, sürücüsü ve plaka ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen vatandaş, hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolsüz şekilde yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı. Devamında ise savrularak yere düşen yaralının yardımına başta araç sürücüsü ve çevredekilerin koştuğu görüldü.