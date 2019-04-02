İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına araba çarptı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına araba çarptı. Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ada Caddesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına araba çarptı. Çarpma sonrası kadın yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yapmasının ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.


Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının karşıya geçerken otomobilin çarpması gözüküyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.