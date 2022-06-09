İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.


Kaza, Karasu-Kocaali yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki F.K., Kocaali istikametinden gelen Fiat marka otomobilin çarpması neticesinde yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.