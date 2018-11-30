Yüksek gelirim hattına çıkan kişi ekipleri alarma geçirdi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yüksek gelirim hattına çıkan bir kişi ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna ederek çıktığı yerden indirtti.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Sağlık Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinden bulunan yüksek gelirim hattına akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi iddialara göre kız arkadaşıyla tartışması üzerine çıktı. Yüksek gelirim hattında şahsı gören vatandaşlar hemen durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yüksek gelirim hattının altına şişme yatak koyarak önlem aldı.

Daha sonra olay yerine gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Kız arkadaşının olay yerine gelmesiyle gerilim hattına çıkan şahıs ikna olarak aşağı indi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan şahıs tedavisi yapıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.