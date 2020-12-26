Yüksek kesimlerde kalanlar kış, şehir merkezindekiler adeta baharı yaşıyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olan Sakarya'da yüksek kesimlerinde kalan vatandaşlar kışı yaşarken şehir merkezindekiler ise adeta ilkbaharı yaşıyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olan Sakarya'da yüksek kesimlerindeki vatandaşlar kışı yaşarken şehir merkezindekiler ise adeta baharı yaşıyor. Aralık ayına girilmesine rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olması Sakaryalıları sevindirdi. Hava sıcaklığının 17-18 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise cadde ve sokak akın etti. Son bir haftadır bahar günü yaşanan kentte, bazı vatandaşlar banklarda oturarak bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı.