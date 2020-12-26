İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksek kesimlerde kalanlar kış, şehir merkezindekiler adeta baharı yaşıyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olan Sakarya’da yüksek kesimlerinde kalan vatandaşlar kışı yaşarken şehir merkezindekiler ise adeta ilkbaharı yaşıyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olan Sakarya'da yüksek kesimlerinde kalan vatandaşlar kışı yaşarken şehir merkezindekiler ise adeta ilkbaharı yaşıyor.


Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olan Sakarya'da yüksek kesimlerindeki vatandaşlar kışı yaşarken şehir merkezindekiler ise adeta baharı yaşıyor. Aralık ayına girilmesine rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olması Sakaryalıları sevindirdi. Hava sıcaklığının 17-18 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise cadde ve sokak akın etti. Son bir haftadır bahar günü yaşanan kentte, bazı vatandaşlar banklarda oturarak bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.