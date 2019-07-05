Yunus timlerine 3 yeni motosiklet törenle verildi

Akabinde ‘Güven Masası' uygulaması tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yar alan polis merkezlerinde ‘Güven Masası' uygulaması geçtiğimiz günlerde hayata geçirildi. Sakarya'da da uygulamaya geçen ‘Güven Masası' projesi Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Polis Merkezi'nde tanıtıldı. Akabinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli yunus timlerine 3 yeni motosiklet, Gar Meydanı'nda Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından törenle teslim edildi.

‘Güven Masası' uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Polis Merkezlerimizin girişinde bulunan ‘Güven masalarımız aynen valiliğin önündeki açık kapılarımız gibi belediye teşkilatlarımızda bulunan Beyaz Masalar gibi ilk müracaatın alındığı yönlendirildiği güzel bir uygulama. Vatandaşlarımız geldiğinde buradaki konuyu bilen nereye gitmesi gerektiğini bilen arkadaşlarımız vatandaşlarımızı dinleyerek buradan yönlendirme yapıyorlar. Danışmadan daha öte bir çalışma yürütülüyor bu masalarda. Bütün polis merkezlerimizde bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Hizmeti daha verimli alacak bir nokta olarak çalışıyor arkadaşlarımız da görevlerini bilerek yönlendirmeyi bilerek bunu yapıyorlar. Yalnızca polis merkezlerimizi ait bir durum değil Emniyet müdürlüğümüzün diğer birimlerini ilgilendiren durumlarda da aynı yere yönlendirip oralarda da irtibatı sağlayan faydalı noktalar olarak görüyor ve düşünüyoruz” dedi.

Yunus polislerine tahsis edilen yeni motorlar hakkında konuşan ve tahsis edilen motorların kazasız bir şekilde vatandaşların hizmetinde kullanılmasını temenni eden Vali Nayir, “İhtiyaç olduğu durumda, eğitilmiş personelimizle, daha kabiliyetli araçlarımızla bir an önce olay yerinde olup, olaya müdahaleyi de erken yapmayı ve yapmış olduğunuz işin başarısında büyük bir örnek olarak görüyoruz. Ülkemizde her geçen gün bu ağ dahada güçleniyor. Sakarya'mız olarak bizlerde bu ağdan istifade etmiş olmanın vatandaşın hizmetinde daha etkili, daha süratli bir hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İyi eğitimini almış olarak kazasız belasız vatandaşımızın hizmetinde etkili bir şekilde kullanacağımızı düşünüyorum. Bütün Sakaryalılara ve sizlere şimdiden hayırlı olsun diliyorum” diye konuştu.