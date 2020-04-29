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Yurtlarda tedbir amaçlı tutulan misafirlere sahur sürprizi

Korona virüs kapsamında yurt dışından gelerek yurtlarda tedbir amaçlı misafir edilen vatandaşlara Sakarya Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri sahur da davulcu sürprizi yaptı.


Dünya'yı saran ve küresel salgın ilan edilen korona virüsü kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların ülkelerine dönmeleri için çalışma başlatılmıştı. Ülkeye giriş yapan vatandaşlar Sakarya'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda tedbir amaçlı 14 gün boyunca gözlem altında tutuluyorlar. Ramazan ayının gelmesiyle Sakarya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekipleri yurtlarda kalan misafirler için sürprizi hazırladı. Ekipler, Hendek Kız Yurdu, Abdurrahman Gürses yurdu, Rahime Sultan ve Ayşe Hümeyra Ökten yurdunda kalan misafirleri davulla sahura kaldırdı.


Yapılan sürprizi beğenen misafirler Sakarya Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

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