Yurtta ölü bulunmuştu Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Üniversite öğrenimini gördüğü Denizli'de bir yurtta hayatını kaybeden 22 yaşındaki Melike Baki, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Melike Baki, kaldığı öğrenci yurdundaki odasında hayatını kaybetmiş şekilde bulunmuştu. Cenazesi otopsisi yapılmak üzere Denizli adli tıp kurumuna gönderildikten sonra memleketi Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesine getirildi. Gölköprü Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Hayatını kaybeden gencin amcası Ali Baki, “Bu acı haberi duyunca gerçekten yıkıldık. Çok sakin biriydi, pek konuşmazdı ve hep okumak isterdi” dedi.