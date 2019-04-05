Yusuf Alemdar mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde üçüncü kez Serdivan Belediye Başkanı seçilen Yusuf Alemdar, mazbatasını Serdivan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mustafa Karabay'ın elinden aldı. İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende Alemdar'a; AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı İbrahim İskender, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Yönetimi, Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimi ile çok sayıda vatandaş eşlik etti. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mustafa Karabay, Alemdar'ın, 31 Mart 2019'da mahalli idareler seçimiyle ilgili oylama sonucu üçüncü kez Serdivan Belediye Başkanlığı'na seçildiğini belirterek kendisini tebrik etti.

Serdivan için yeni hayallerle çıktıkları hizmet yolculuğunda ilk günkü heyecanı yaşadıklarını ifade eden Yusuf Alemdar, bu heyecanı bir kez daha yaşatan tüm Serdivanlılara, Cumhur İttifakı'nın tüm üyelerine, seçimin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması noktasında özveriyle çalışan seçim kurulu başkanlığına ve sandık çalışanlarına teşekkür etti.

“Hizmet etmeye devam edeceğiz”

Mazbata törenin ardından Serdivan Belediyesi'ne hareket eden Başkan Alemdar, belediye hizmet binası önünde personel tarafından çiçeklerle karşılandı. Kendisini karşılayan kalabalıkla tek tek tokalaşan Alemdar, “Serdivan Belediyesi olarak hepimiz büyük bir aileyiz. Bugüne kadar işçisiyle memuruyla tüm personelimiz, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için ruhunu ortaya koyup, azimle çalıştı. İnşallah aynı hassasiyetle Serdivanımıza, Serdivanlılara hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Yeni başarılara birlikte yürüyeceğiz”

Vatandaşların bir kez daha göstermiş olduğu teveccühten dolayı mutluluk duyduklarını belirten Alemdar, “Hemşehrilerimizin bize bu görevi bir kez daha layık görmesinden dolayı mutluyuz. Bu gurur verici bir yetki. Hemşehrilerimiz tarafından yetkilendirildik. Hemşehrilerimiz yaptığımız hizmetlere, getirdiğimiz projelere ve gelecek adına bizlere bir kez daha güvendiklerini ifade ettiler. Bu noktada tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni dönemde Serdivan Türkiye ile yarışan bir kent olacak inşallah. Bu yarışta Serdivan'ın hep önde olacağına inanıyorum. Tüm meclis üyelerimizle, özellikle Cumhur İttifakı'nın da ağırlıklı desteğiyle beraber bu hizmeti Serdivanımıza sunacağız. Allah'ın izniyle yeni başarılara birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.