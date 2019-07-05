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Zabıta ekiplerinden sağlıksız ürüne etkin denetim

Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde ve ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.


Gıda denetimlerini sürdüren ekipler, belediyenin iletişim merkezine gelen ihbarları da hızla değerlendiriyor. Zabıta Ekipleri son olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve mühendisleri ile birlikte Perşembe Pazarı'nda denetim çalışması gerçekleştirdi.


Denetimlerin artarak süreceğini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı'mızda yaşam kalitesinin daha ileri seviyelerde olması ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi adına üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmek için büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlıksız ürün satışına hiçbir şekilde müsamahamız yok. Zabıta ekiplerimiz gerekli denetimlere devam edecek” dedi.

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