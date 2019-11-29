Zamanı aşan sergi OSM'de açıldı

Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gerçekleştirilen ve Figen Batı, Seda Dinçay, Dilek Gökdere, Filiz Hatipoğlu, Hatice Özkan ve Lale Şen'in çalışmalarından oluşan ‘2019 Göbeklitepe Yılı Zamanlı Aşanlar' isimli serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Anolia Art Group tarafından hazırlanan ve Figen Batı, Seda Dinçay, Dilek Gökdere, Filiz Hatipoğlu, Hatice Özkan ile Lale Şen'in çalışmalarından oluşan ‘2019 Göbeklitepe Yılı Zamanlı Aşanlar' isimli Çağdaş Sanat Sergisi 22 Aralık Pazar gününe kadar OSM'de sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır” denildi.