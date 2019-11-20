Zeki Cömert Parkı yenileme çalışmaları başladı

Hendek Belediyesi yenileme projesi hazırladığı Zeki Cömert Parkı için vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak çalışmalara başladı. Yenileme kararının verilmesinin ardından belediye iştiraki TÜRKAY tarafından hazırlanan Zeki Cömert Parkı yenileme projesi önce Hendek halkının onayına sunuldu. Anket başlatılmasının ardından Zeki Cömert parkındaki kilitli parke ve kullanılabilecek tüm malzemeler özenle sökülerek başka alanlarda kullanıldı. Alanın proje için hazır olması ve anket çalışmalarından gelen verilerin değerlendirilmesinin ardından Zeki Cömert Parkında projenin hayata geçirilmesi için start verildi. Projede engellilerinde faydalanabileceği çocuk oyun ve aktivite alanları, spor alanları, oturma grupları, açık hava sineması, kaykay pisti, kafeterya ve bebek bakım odası yer alırken, mevcut ağaçlar korunarak, peyzaj çalışmasıyla nezih bir yaşam alanının Hendek'e kazandırılması hedefleniyor. Başkan Yardımcısı Hızır Çağrı Güngör ve ekipler Zeki Cömert parkında temel atma töreninde projenin son halini bir kez daha değerlendirerek incelemelerde bulundu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise projeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya üzerinden gelen yüzlerce yorum ve anket sonuçlarına göre değerlendirmelerin yapıldığı projenin Hendek'e çok yakışacağını söyleyen Babaoğlu, “Tüm detayların düşünülerek hazırlandığı bu projede vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate aldık. Adı hariç bu alan yepyeni bir yüze kavuşacak. Engelli vatandaşlarımız ve ailelerimiz burada rahatça vakit geçirebilecek. Pırıl pırıl bir yaşam merkezini Hendek halkının kullanımına sunacağız” dedi.

Hendek Belediyesi olarak ilçenin 91 mahallesinde ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Başkan Babaoğlu, “Söz verdiğimiz gibi tüm projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Şeffaflık ve adalet duygusundan vazgeçmeden, vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışmalarımızı belirlediğimiz vizyon çerçevesinde şekillendireceğiz” diye konuştu.

Başkan Babaoğlu nezih bir merkez haline gelecek olan Zeki Cömert Parkını 2020'nin Mayıs ayında hizmete açacaklarını söyledi.