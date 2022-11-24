Zemin ve Geoteknik etkinliğinde bir araya geldiler

SUBÜ Proje İnovasyon Topluluğu tarafından iş dünyası ve öğrencileri buluşturan ‘Zemin ve Geoteknik' başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Proje İnovasyon Topluluğu (PRİNT) tarafından Dünya Zemin Genel Müdürü Habip Koçak Köse'nin konuşmacı olarak katıldığı ‘Zemin ve Geoteknik' etkinliği düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu'nda Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Köse, bilgi ve deneyimlerini aktardı. Etkinliğe Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Vural, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin İpek ve İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Semih Uçar da katıldı. Etkinlik sonunda Köse'ye teşekkür belgesi takdim edildi.