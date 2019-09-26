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Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 1 - 1074 Çankırıspor: 1

1 berabere biten maçta uzatmalarda gol sesi çıkmadı.

Seri penaltılarda rakibini 4-3 yenen 1074 Çankırıspor tur atlayan taraf oldu.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Hakan Erkan, Sinan Günaydın, Onur Bingöl


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Abdülaziz Solmaz, Taşkın İlter (N. Fatih Aydın dk. 59), Berk İsmail Ünsal (Furkan Özcan dk. 95), Okan Baydemir, Umut Sözen, Bekir İrtegün (Furkan Parsak dk. 67), Ferit Erişçi (Ali Fırat Okur dk. 46), Ümit Yasin Arslan


1074 Çankırıspor: Cihan Bal, Burak Kurttekin, Semih Kurtulmuş, Oğuzhan Öztürk (Emre Karagüzel dk. 105), Burak Gençbay, Abdurrahman Veli Akça, Batınay Ak, Oğuzcan Coşkun (Mahmut Dalğıç dk. 68), Anıl Sarıoğlu (Oğuz Erdem dk. 80), Osman Nuri Çulfa (Umut Şahin dk 70), Hakkı Tosun


Goller: Anıl Sarıoğlu (dk. 54) (1074 Çankırıspor), Berk İsmail Ünsal (dk. 85) (Sakaryaspor)


Kırmızı kartlar: Ümit Yasin Arslan (dk. 80), Umut Sözen (dk. 86) (Sakaryaspor), Umut Şahin (dk. 105), Veli Akça (dk. 113) (1074 Çankırıspor)


Sarı kartlar: Serkan Odabaşoğlu, Okan Baydemir (Sakaryaspor), Oğuzhan Öztürk, A. Veli Akça, Hakkı Tosun, Oğuz Erdem, Umut Şahin (1074 Çankırıspor)



Penaltılar:


Atanlar: Abdülaziz Solmaz, A. Furkan Özan, N. Fatih Aydın, (Sakaryaspor), Hakkı Tosun, Batınay Ak, Emre Karagüzel, Mahmut Dalğıç (1074 Çankırıspor)


Kaçıranlar: Okan Baydemir, Canberk Özdemir, Serkan Odabaşoğlu (Sakaryaspor), Oğuz Erdem, Burak Kurttekin (1074 Çankırıspor)

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