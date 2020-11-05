Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 - Diyarbekirspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emin Barlas, Serdar Soydan
Sakaryaspor: Alişan Şeker, Ramazan Emirhan Civelek (Özkan Taştemur dk. 66), Caner Koca (Çağrı Ortakaya dk. 79), Abdulaziz Solmaz (Muhammet Reis dk. 86 ?), Berk İsmail Ünsal, Fatih Tultak, Oğuzhan Kayar (Mehmet Boztepe dk. 66), Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Alpay Koçaklı (Ali Özgün dk. 66), Ümit Yasin Arslan
Diyarbekirspor: Süleyman Enes Özer, Adnan Emir Koldere, Alpay Cin (Muhammed Sarıkaya dk. 76), Enes Keskin (İbrahim Has dk. 79), Fatih Cin, Muhammed Turantaylak (Emrullah Sayar dk. 61), Mustafa Pınar, Onur Okan, Bilal Özhan (Maksut Birben dk. 61), Mustafa Emre Can, Hamza Budak
Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 26), Mehmet Boztepe (dk. 90) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Ramazan Emirhan CivelekÜmit Yasin Arslan (Sakaryaspor), Mustafa Pınar, Hamza Budak (Diyarbekirspor)