Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 - Karaköprü Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Karbel Karaköprü Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek 4. tura çıkmaya hak kazandı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Berkan Çetin, Hidayet Zeybek, Mehmet Büyükyılmaz, Feyyaz Arıcı
Sakaryaspor: Fatih Gülmez, Eyüpcan Delibalta, İrfan Akgün, Ömer Can Sokullu (Ömer Bozan dk. 87), Azat Tarım (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 56), Murat Kaan Çalık (Serkan Odabaşoğlu dk. 73), Arif Kocaman, Mehmet Mustafa Yıldızaç (Oğuz Yıldırım dk. 87), Hurşit Taşçı, Umut Sönmez, Kadir Ari (Onur Ramazan Toprak dk. 73)
Karaköprü Belediyespor: Fehmi Karakeçili, Fikret Sevilgen, Fahri Utku Öçalmaz, Doğacan Diker, Batuhan Türk, Mehmet Durgut, Mehmet Halil Daniş (Umut Dilek dk. 65), Eyyüp Rızvanoğlu (Burak Büyükkaya dk. 81), Oğuzhan Orhan (Emre Yıldırım dk. 81), Emre Karadağ (İsa Baltacı dk. 65), Kağan Topçu
Goller: Hurşit Taşçı (dk. 23), Serkan Odabaşoğlu (dk. 90+6) (Sakaryaspor), Emre Karadağ (dk. 37) (Karaköprü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Mehmet Durgut (Karaköprü Belediyespor)