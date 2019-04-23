Zirai Aletler Sanayi'ne yeni yol

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından rahatlık getirecek yeni bir duble yol çalışması hayata geçiriliyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Adapazarı ilçemizde yer alan Zirai Aletler Sanayi ulaşımları için 300 metrelik duble yol çalışmalarımızı başlattık. Kanalizasyon ve dolgu imalatlarının tamamlandığı arterde temel serimleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Ardından asfalt ve kaldırımları inşa ederek, hizmete sunacağız. Hayırlı olsun” dedi.