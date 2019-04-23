İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Zirai Aletler Sanayi'ne yeni yol

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zirai Aletler Sanayi bölgesinde 300 metrelik yeni bir duble yol çalışmasını hayata geçiriyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından rahatlık getirecek yeni bir duble yol çalışması hayata geçiriliyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Adapazarı ilçemizde yer alan Zirai Aletler Sanayi ulaşımları için 300 metrelik duble yol çalışmalarımızı başlattık. Kanalizasyon ve dolgu imalatlarının tamamlandığı arterde temel serimleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Ardından asfalt ve kaldırımları inşa ederek, hizmete sunacağız. Hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.