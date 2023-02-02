Zirve takibini sürdüren Sakarya Büyükşehir Hentbol'un konuğu Spor Toto

haftasında Spor Toto SK ile karşılaşacak. Bugün Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak.

Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı ligin 15. haftasında Spor Toto Spor Kulübünü ağırlayacak. Bugün Serdivan Spor Salonunda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak. Karşılaşma canlı olarak yayınlanacak. Sporseverlerin ücretsiz bir şekilde takip edeceği karşılaşma için hafta boyunca hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir, seyircisi önünde kazanmak için parkeye çıkacak. Ligde topladığı 23 puanla zirve takibini sürdüren Büyükşehir Belediyesi iç sahada oynadığı 7 maçın tamamını kazandı.