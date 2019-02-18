Ziya Taşkent salonunda söyleşi-dinleti programı gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri Ziya Taşkent Konser Salonu'nda Tellerin Çaldığı, Kalemin Yazdığı söyleşi ve dinleti programı ile devam etti. Prof. Erol Parlak'ın katıldığı programın moderatörlüğünü Doç. Enver Mete Aslan yaptı. Programa çok sayıda sanatseverin yanı sıra Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan katıldı.

Prof. Erol Parlak yaptığı açıklamada, “Halk müziği denilince insanlarımızın aklına sokaktaki bir vatandaşın yapmış olduğu müzik geliyor. Ama gerçek öyle değildir. Gerçek olan bizim halkımızın bu müziği sahiplenmesidir. Halk kültürü ustaları eserlerini her zaman çoğaltarak bizlere kadar getirmişlerdir. Ozanlar-Âşıklar dediğimiz grup hayatlarından birçok şey yaşamış ve kulaktan kulağa, gönülden gönüle aktarım yapmışlardır. Karacaoğlan ve Yunus'un yapmış olduğu eski şeyleri tazelemek onları harmanlayıp düzenlemek bizim elimizdedir. Toprağımız o kadar zengin ki hiçbir zaman Anadolu'nun bu zenginliğine doyamadım. Büyük ihtimalle de bu zenginliğe doyamayacağım. Bizim bu topraklarımız olduğu sürece bütün duygularımız devam edecektir” sözlerine yer verdi.